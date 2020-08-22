التعليم العالي: مصروفات الجامعات الأهلية لا تشمل السكن والانتقالات

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصروفات السكن والانتقالات (والخدمات الأخرى) غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي، بالكليات والبرامج بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والملك سلمان والجلالة".

وأضافت الوزارة، أن التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، المصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية الثلاث، والمقرر أن تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2020ـ 2021.

وحددت الوزارة مجال الطب بـ 150 آلاف جنيه ومجال طب الأسنان بـ 97 ألفا ومجال الصيدلة بـ 85 ألفا، والعلاج الطبيعي بـ 63 ألفا والهندسة بـ 69 ألف جنيه.