رئيس التحرير

محمود مسلم

تعرف على رسوم اختبارات القبول بالجامعات الأهلية.. تبدأ من 500 جنيه

دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول مرة واحدة لكل قطاع

كتب:

أحمد أبوضيف
06:21 ص | السبت 22 أغسطس 2020
الجامعات الأهلية الجديدة

الجامعات الأهلية الجديدة

أتاحت وزارة التعليم العالي، منذ قليل، باب التسجيل للالتحاق بكليات وبرامج الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة" للعام الجامعي 2020ـ 2021.

وأوضحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني رسوم اختبارات القبول كالآتي:

ـ يمكن للطالب التقدم في مجال أكاديمي أو مجالين أو ثلاث مجالات كحد أقصى.

رسوم التقدم لاختبارات القبول:

- المجال الأكاديمي الأول 750 جنيها

– المجال الأكاديمي الثاني 500 جنيه

– المجال الأكاديمي الثالث 500 جنيه

وقالت الوزارة، إنه في حالة التقدم في أكثر من مجال أكاديمي بنفس القطاع العلمي يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول مرة واحدة لكل قطاع.

اقرأ المزيد:

"التعليم العالي" تدشن موقعًا إلكترونيا لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة

مد فترة التسجيل للوظائف في الجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

"التعليم العالي" تفتح باب الترشح لوظائف الجامعات الأهلية الجديدة

جامعة حلوان: تجهيز 6 معامل حاسب آلى لخدمة طلاب تنسيق 2020

تبدأ 22 أغسطس.. مواعيد إدخال رغبات تنسيق كليات 2020

التعليم العالي تدرج جامعتي زويل واليابانية في تنسيق 2020

جولة في موقع تنسيق الثانوية العامة 2020