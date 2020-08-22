تعرف على رسوم اختبارات القبول بالجامعات الأهلية.. تبدأ من 500 جنيه

أتاحت وزارة التعليم العالي، منذ قليل، باب التسجيل للالتحاق بكليات وبرامج الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة" للعام الجامعي 2020ـ 2021.

وأوضحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني رسوم اختبارات القبول كالآتي:

ـ يمكن للطالب التقدم في مجال أكاديمي أو مجالين أو ثلاث مجالات كحد أقصى.

رسوم التقدم لاختبارات القبول:

- المجال الأكاديمي الأول 750 جنيها

– المجال الأكاديمي الثاني 500 جنيه

– المجال الأكاديمي الثالث 500 جنيه

وقالت الوزارة، إنه في حالة التقدم في أكثر من مجال أكاديمي بنفس القطاع العلمي يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول مرة واحدة لكل قطاع.