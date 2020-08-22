"التعليم العالي": مصروفات إضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، المصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية الثلاثة "الملك سلمان والجلالة والعلمين"، المقرر أن تبدأ الدراسة بهم خلال العام الدراسي الجديد 2020ـ 2021.

وأوضحت الوزارة عبر الصفحة المخصصة لتسجيل الطلاب لرغباتهم باختيار الجامعات والكليات والبرامج، أن المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلبة المصريين فقط.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك مصروفات إضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة) وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وحددت الوزارة مجال الطب بـ 105 آلاف جنيه، ومجال طب الأسنان بـ 97 ألفا، ومجال الصيدلة بـ 85 ألفا، والعلاج الطبيعي بـ 63 ألفا، والهندسة بـ 69 ألفا.