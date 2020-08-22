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محمود مسلم

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 13 وفاة جديدة بكورونا

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(أ.ش.أ)
09:27 ص | السبت 22 أغسطس 2020
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 13 وفاة جديدة بكورونا

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 13 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا تزال حالات الإصابة الجديدة دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية، أن ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، سجلت 182 إصابة جديدة مقابل 179 إصابة و9 وفيات أمس الجمعة، انخفاضا عن أكثر من 700 حالة يوميا قبل أسبوعين.

وبعد مرور 3 أسابيع تقريبا منذ الإعلان عن بدء إجراءات عزل لمدة 6 أسابيع، قال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز، إنه يأمل في نجاح القيود المشددة، مشيرا إلى أنها صعبة، ومؤلمة.

وأضاف أندروز: "لكن إن استطعنا الاستمرار على هذا المسار فإننا سنعبر إلى الجانب الآخر وسنلغي القيود".

وسجلت أستراليا في العموم أكثر من 23 ألف إصابة، وأكثر من 400 حالة وفاة بكورونا المستجد.

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