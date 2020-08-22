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صور.. بدء تشغيل 20 أتوبيسا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة

كتب:

وائل فايز
09:36 ص | السبت 22 أغسطس 2020
اصطفاف ٢٠ أتوبيس مكيف غازطبيعي أمام محافظة القاهرة لبدء تشغيلهم

اصطفاف ٢٠ أتوبيس مكيف غازطبيعي أمام محافظة القاهرة لبدء تشغيلهم

اصطف 20 أتوبيسا مكيفا يعمل بالغاز الطبيعي أمام ديوان عام محافظة القاهرة بالإضافة إلى أتوبيس تم تحويله من سولار إلى غاز كتجربة، وذلك تمهيدا لإعلان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء تشغيلهم على 3 خطوط بالقاهرة على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للمسافة بالكامل.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الوطن"، إن الاتوبيسات الجديدة صديقة للبيئة وتعد نقله لأسطول النقل العام من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

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