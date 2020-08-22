صور.. بدء تشغيل 20 أتوبيسا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة

اصطف 20 أتوبيسا مكيفا يعمل بالغاز الطبيعي أمام ديوان عام محافظة القاهرة بالإضافة إلى أتوبيس تم تحويله من سولار إلى غاز كتجربة، وذلك تمهيدا لإعلان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء تشغيلهم على 3 خطوط بالقاهرة على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للمسافة بالكامل.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الوطن"، إن الاتوبيسات الجديدة صديقة للبيئة وتعد نقله لأسطول النقل العام من أجل خدمة أفضل للمواطنين.