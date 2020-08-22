محافظ القاهرة يستقل أتوبيسا من عابدين للتحرير: مُكيف وبالغاز الطبيعي

استقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أتوبيسًا مكيفًا يعمل بالغاز الطبيعي من ميدان عابدين إلى ميدان التحرير، لإطلاق تشغيل الأتوبيسات المكيفة الجديدة وعددها 20 أتوبيسًا تعمل على 3 خطوط.

وقال محافظ القاهرة، إنَّه جار دعم أسطول النقل العام باتوبيسات متطورة لخدمة المواطنين وسيتمّ خلال الفترة المقبلة دعم الهيئة باتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء من اجل بيئة نظيفة.

رافق محافظ القاهرة، في جولته اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام ومصطفى عبدالعزيز السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من المسؤولين.