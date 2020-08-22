محافظ القاهرة: تغيير الأتوبيسات لغاز طبيعي لن يؤثر على سعر التذاكر

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنَّ هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى تضم 3 آلاف أتوبيس سيتمّ استبدالها بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة، مبينًا أنَّ تغيير الأتوبيسات لن يؤثر على سعر التذكرة، لافتًا إلى أنَّه لا توجد أي نية لرفع التذاكر الفترة الحالية حيث تتراوح أسعار التذاكر من 5 لـ10 جنيهات حسب المسافة.

وأكّد محافظ القاهرة، خلال إطلاق تشغيل 20 أتوبيسًا مكيفًا يعمل بالغاز، أنَّ النقل العام تقدم خدمة كبيرة، وتخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنَّه خلال 4 سنوات سيتمّ تحويل الأتوبيسات داخل النقل العام لغاز طبيعي لتقديم خدمة متميزة.