تخفيضات على نيسان صني وسنترا تصل إلى 25 ألف جنيه

أعلنت نيسان ايجيبت عن قائمة أسعارها الجديدة لسياراتها 2021 بتخفيضات على نيسان صنى وسنترا تصل إلى 25 ألف جنيه.

وتتوفر نيسان صنى بـ4 فئات مختلفة:

الفئة الأولى بـ197.900، الفئة الثانية بـ201 ألف جنيه، الفئة الثالثة بـ214.500، الفئة الرابعة بـ255.500

وتتوفر نيسان سنترا بـ3 فئات

الفئة الأولى بسعر 291 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 309 آلاف جنية والفئات الثالثة بسعر 299 ألف جنيه بخصم لفترة محدودة 25 ألف جنيه.