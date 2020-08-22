غلق 23 صيدلية مخالفة في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الغلق الإداري لـ23 صيدلية بمراكز ومدن (قويسنا، بركة السبع ، الباجور، السادات، شبين الكوم)، لإدارة النشاط دون وجود المدير المسئول، ومخالفة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة الصيدلة، حيث تبين خلال مرور التفتيش مخالفة (9) صيدليات بناحية شبرا بخوم بمركز قويسنا و(7) صيدليات بناحية طوخ طنبشا وجنزور وهورين بمركز بركة السبع و(5) صيدليات بناحية أسطنها مركز الباجور، وصيدلية بناحية السادات، وأخرى بناحية شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.