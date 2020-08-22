رغبات التنسيق لأوائل الثانوية العامة: طب وهندسة واقتصاد في الصدارة

أحلام على أبواب الجامعة تتلاحق في أذهان أوائل الثانوية العامة، مع بدء تلقي طلبات التنسيق بالمرحلة الأولى، ليست مجرد مرحلة دراسية فقط، بل مصير علمي استعدوا له عام دراسي كامل، حرموا أنفسهم فيه من متع كثيرة لحصد درجات أكثر تمكنهم من اللحاق بسباق كليات القمة، استيقظوا مبكرا في أول أيام التقديم وقد أعدوا من قبل قائمة الرغبات الأولى لتدوينها في الاستمارة الإلكترونية عبر الإنترنت في انتظار النتيجة بلهفة حتى تكتمل فرحتهم بالنجاح.

انطلقت، اليوم أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، وتبدأ معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، في استقبال الطلاب الراغبين لتسجيل الرغبات بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الـ3 عصرًا، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الجميع من الإصابة بكوفيد 19، كورونا المستجد.

طب قصر العيني رغبة أولى للطالبة مريم محمود الأول مكرر علمي علوم

رغبات عدة يستعد لتدوينها أوائل الثانوية العامة، في استمارة التقديم، وقع اختيار مريم محمود أحمد، الأول مكرر علمي علوم على كلية طب قصر العيني، كرغبة أولى تستعد لتسجيلها في قائمة الرغبات الخاصة بها، رغم كونها من سكان محافظة الغربية، إلا أنها وبحسب وصفها، تعتز بمكانة طب قصر العيني وقيمتها العلمية ولا مانع لديها من الاغتراب من أجل الالتحاق بها.

إلى جانب رغبتها في الالتحاق بكلية طب قصر العيني تقدمت الطالبة الأولى مكرر بشعبة علمي علوم، بأوراقها للالتحاق بمنحة الجامعة الألمانية لدراسة الصيدلة بها، وبحسب روايتها لـ"الوطن" إذا لم تتمكن من الالتحاق بالجامعة الألمانية سوف تلتحق بطب قصر العيني،"الإتنين بتمناهم وحتى لو خسرت المنحة هكسب الدراسة في طب قصر العيني"، لتحقق أمنية والديها في أن تصبح طبيبة بشرية.

استيقظ أحمد السيد برعي، الأول مكرر علمي علوم، مبكرا في أول أيام التنسيق للمرحلة الأولى استعدادا لتسجيل رغباته في بداية اليوم عبر الإنترنت، وقع اختياره على كلية الطب بني سويف كرغبة أولى لها، تليها طب القاهرة، ليحقق حلمه بالتخصص في جراحة المخ والأعصاب، بحسب قوله.

ابن مركز سمسطا، اختار طب بني سويف كرغبة أولى حتى لا يغترب بعيدا عن أسرته، وبحسب حديثه لـ"الوطن" الالتحاق بالطب هو حلمه منذ أن التحق بالثانوية العامة واجتهد كثيرا من أجل تلك اللحظة عسى أن يصبح طبيبًا مشهورا في مجال جراحة المخ والأعصاب.

الثالث مكرر علمي رياضة: سأحقق حلم أسرتي بدخول الهندسة

لم تبتعد الرغبة الأولى للطالب محمد خالد فؤاد، الثالث مكرر علمي رياضة، عن كليات القمة، حيث وقع اختياره على هندسة القاهرة أولا تليها هندسة عين شمس وحلوان، وبحسب روايته لـ"الوطن" هو أكبر إخوته و"أول فرحة" والديه ويسعى لتحقيق حلمه وحلمهم بالحصول على لقب مهندس، تلك المهنة التي سعى لها أشهر طويلة على مدار عام دراسي كامل.

الثاني مكرر أدبي: اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة رغبة أولى وحلمي تمثيل مصر في أي سفارة

الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حلم تأكدت حبيبة محمود عبدالله، الثاني مكرر بالشعبة الأدبية، من الوصول إليه بعد سماع اسمها بين الأوائل عبر التليفزيون، "دايما بحلم أمثل مصر في أي سفارة برا وإن شاء الله هحقق الحلم"، تقول في بداية حديثها لـ"الوطن".

مع التاسعة صباحا، تواجدت طالبة مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات بالبساتين، في مكتب تنسيق جامعة القاهرة، لتدوين رغباتها في التنسيق وجاءت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في الرغبة الأولى لها، تليها كافة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بمحافظة السويس"، مش مهم أسافر المهم أدخل اقتصاد وعلوم سياسية"، بحسب تعبيرها.

لم تمر أزمة كورونا بسهولة على طالبة الأدبي، "من كتر الحبسة في البيت مخرجتش خالص تعبت وبقيت مضغوطة نفسيا قبل الامتحانات بـ10 أيام مكنتش قادرة أذاكر ماما حاولت تهديني"، مؤكدة صعوبة تلك الفترة والضغط النفسي وخوفها على نفسها وأسرتها من العدوى بفيروس كورونا: "الحمدلله محدش فينا اتصاب وعدت السنة على خير".