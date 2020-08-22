المشرف على قطاع التنسيق: لم نرصد مشكلات في تسجيل الرغبات حتى الآن

أكد السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن، مؤكدا أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس يستقبل منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للاستفسار عن الكليات وما يتعلق بالالتحاق.

وناشد عطا في حديثه مع "الوطن"، طلاب الثانوية العامة بضرورة تسجيل الرغبات في أقرب مكتب تنسيق إلكتروني بأقرب جامعة له، فضلا عن اختيار جميع الكليات ذا التخصص الواحد أثناء تسجيل الرغبات .

وانطلقت، اليوم، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.