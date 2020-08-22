المشرف على قطاع التنسيق: فتح التقدم للشهادات المعادلة منتصف سبتمبر

قال السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس تم تخصيصه للاستفسارات حول تنسيق الجامعات، والاستفسار والتقديم للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالتقدم للكليات العسكرية لطلاب الشهادات العربية.

وأوضح عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تقرر فتح التقدم للشهادات العربية والأجنبية منتصف سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن رسوم سحب الملفات للشهادات المعادلة من العربية والأجنبية 600 جنيه.

وتنطلق، اليوم، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألف و855 طالباً و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألف و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألف و685 طالبا.