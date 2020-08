‎ملك أحمد زاهر عن "علاء الدين": "أحلى عرض شفته في حياتي"

View this post on Instagram

‎بجد من أحلى العروض اللي شفتها في حياتي كلها . كمّ الإبداع اللي فيها غير طبيعي من استعراضات لغناء لملابس لإضاءة لحركة لإخراج طبعًا، وأخيرًا وليس آخرًا التمثيل بداية من أحمد عز و تارا عماد ومحمد ثروت ومحمد جمعة وكريم عفيفي وسامي مغاوري وهشام إسماعيل لغاية الوجوه الجديدة كلكو بموت فيكو بجد حاجة رهيبة وخطيرة وكل الكلمات اللي في الدنيا متكفيش، بجد أنا مبهورة لأبعد الحدود وفخورة إن العرض ده هنا في بلدنا عشان بجد هو لا يقل عن أي عرض مسرحي في London أو broadway بجد من قلبي مبروك وشكرًا أستاذ @magdyalhawary على المسرحية المشرفة دي وشكرًا للأساتذة الممثلين المبهرين اللي أمتعونا حقيقي بالاستعراضات والغنا والتمثيل طبعًا #Ahmedezz @taraemad @mohammedtharwatofficia1 @mohamed_gomaa_official @karimafifi1 @cairo.show @tharwat.mona Thank you so much guys for making us such proud and happy we love you all