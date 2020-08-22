‎ملك أحمد زاهر عن "علاء الدين": "أحلى عرض شفته في حياتي"

أشادت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بالعرض المسرحي "علاء الدين" للفنان أحمد عز، واصفة إياه بقولها: "من أحلى العروض اللي شفتها في حياتي كلها".

وكتبت "ملك" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كمّ الإبداع اللي فيها غير طبيعي من استعراضات لغناء لملابس لإضاءة لحركة لإخراج طبعًا، وأخيرًا وليس آخرًا.. التمثيل بداية من أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت ومحمد جمعة وكريم عفيفي وسامي مغاوري وهشام إسماعيل، لغاية الوجوه الجديدة كلكم بموت فيكوا، بجد حاجة رهيبة وخطيرة وكل الكلمات اللي في الدنيا متكفيش بجد".

وتابعت: "أنا مبهورة لأبعد الحدود وفخورة إن العرض ده هنا في بلدنا عشان بجد هو لا يقل عن أي عرض مسرحي في لندن، بجد من قلبي مبروك، وشكرًا أستاذ مجدي الهواري على المسرحية المشرفة دي وشكرًا للأساتذة الممثلين المبهرين اللي أمتعونا حقيقي بالاستعراضات والغناء والتمثيل طبعًا".

وحضر الفنان أحمد زاهر وأسرته عرض مسرحية "علاء الدين"، مساء أمس، على مسرح كايرو شو، بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحب الفنان أحمد عز بطل العرض بـ "زاهر"، عقب انتهاء العرض، ودعاه للصعود إلى المسرح، كما تبادلا الحديث في الكواليس بعد العرض، والتقطا عددًا من الصور التذكارية.

وشهد العرض حضور مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي لم يتمالك نفسه من البكاء بعد تحية "عز" له على المسرح قائلًا: "معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول"، ليصعد لاعب الأهلي إلى المسرح، والذي بدا في حالة صحية صعبة، حيث حياه الجمهور قائلًا: "بنحبك يا مؤمن".

يُذكر أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج.