أحمد زاهر وأسرته يشاهدون مسرحية "علاء الدين" و"عز" يستقبله في الكواليس

حضر الفنان أحمد زاهر وأسرته، عرض مسرحية "علاء الدين"، مساء أمس، على مسرح كايرو شو، بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحب الفنان أحمد عز بطل العرض بـ "زاهر"، عقب انتهاء العرض، ودعاه للصعود إلي المسرح، كما تبادلا الحديث في الكواليس بعد العرض، والتقطا عددا من الصور التذكارية.

وشهد العرض حضور مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي لم يتمالك نفسه من البكاء بعد تحية "عز" له على المسرح قائلا: "معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول"، لينزل "عز" إلى المسرح ويصعد ببلاعب الأهلي الذي بدا في حالة صحية صعبة، حيث حياه الجمهور قائلا: "بنحبك يا مؤمن".

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج.