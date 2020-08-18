أحمد زاهر ينشر صور البروفات الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"

نشر الفنان أحمد زاهر، صورا من كواليس مسلسله الجديد "لؤلؤ"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والذي من المقرر بدء تصويره يوم 20 أغسطس .

وظهر في الصور بجانب أحمد زاهر، كلا من مي عمر، نجلاء بدري، والمخرج محمد سامي، وعلق عليها قائلاً، "صور من البروفات النهائية لمسلسل لؤلؤ يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب".

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة أحمد زاهر، مي عمر، ونرمين الفقي، وإدوارد ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وسلوي عثمان، وملك احمد زاهر، وكوكبة من النجوم، قصة مي عمر، سيناريو حوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وانتاج سينيرجى.