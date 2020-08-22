حبس صاحب مخزن بتهمة الاتجار في مستحضرات تجميل فاسدة

قررت النيابة العامة حبس صاحب مخزن، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وفاسدة، في القاهرة.

وطالبت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيق، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات التموينية في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1039 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية "50 كيلو كحول وجلسرين وفازلين" مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.