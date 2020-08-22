"شرطة التعمير" تزيل 94 حالة تعد في 3 أيام

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط جميع أشكال الخروج عن القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن خلال الفترة من 16 حتى 18 أغسطس 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات.

وتضمنت القرارات، تأمين إزالة 94 حالة تعد متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب وحدة، غلق وتشميع 136 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، إيقاف 203 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، ضبط 82) مخالفة لمحلات تزاول نشاط دون ترخيص، ضبط 90 مخالفة مباني، إزالة ورفع 212 مخالفة فورية، ضبط 19 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمّ ضبط 12 واقعة فض أختام، تأمين إزالة ورفع 171 مخالفة إشغالات متنوعة، ضبط 35 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإداري، ضبط 42 مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، ضبط 39 بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، ضبط 11 قضية استئناف أعمال، 20 قضية سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.