ألمانيا تسجل 2034 إصابة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة منذ 4 أشهر

سجلت ألمانيا 2034 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ نحو 4 أشهر.

وأشارت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، اليوم، إلى تسجيل 2034 إصابة جديدة بالوباء خلال يوم واحد، لتتجاوز الحصيلة اليومية 2000 حالة للمرة الأولى منذ يوم 25 أبريل الماضي الذي سجلت خلاله 2055 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "دير فيلت" الألمانية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا المستجد التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 232082 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9267 حالة وفاة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 206600 شخص.

وشهدت ألمانيا ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد في نهاية مارس وبداية أبريل الماضيين، حيث كانت تسجل أكثر من 6 آلاف حالة في اليوم، وانخفضت أعداد الإصابات بعد ذلك بشكل ملحوظ، إلا أنها عادت لتتزايد من جديد منذ نهاية يوليو.

ووفقًا لمعهد "روبرت كوخ"، فإن التزايد الأخير في الأرقام لا يرجع فقط إلى الزيادة الكبيرة في عدد اختبارات كورونا المستجد، التي تُجرى مؤخرا، فهناك عدد كبير من حالات التفشي الصغيرة على الصعيد الوطني والمرتبطة، على سبيل المثال، باحتفالات العائلة والأصدقاء.