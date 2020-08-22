الحجر الزراعي: فتح 35 سوقا عالميا جديدا منها 7 خلال أزمة كورونا

أكد الدكتور أحمد العطار مدير الحجر الزراعي المصري، أنه خلال عام 2018 حتى عام 2020 تم فتح ما يزيد عن 35 سوقًا جديدًا على مستوى العالم، منهم 7 أسواق خلال أزمة فيروس كورونا.

وأكد "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن فتح الأسواق الجديدة يزيد من الصادرات الزراعية، مضيفًا "كل ما بنفتح سوق جديد يزيد من السمعة الجيدة للصادرات الزراعية المصرية عند الدول الأخرى".

وتابع، أن الحجر الزراعي المصري لديه القدرة على استيفاء كافة اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بالدول المستوردة أيًا كانت هذه الاشتراطات، لكن هناك فارق بين اشتراطات خاصة محددة لمحاصيل معينة وبين قيود على الصادرات، أو تشديد على الرقابة أو فحوص إضافية أو حظر وهذا غير موجود، موضحًا أنه لا توجد أي دولة حالية تشترط إجراءات إضافية على المحاصيل الزراعية المصرية، نتيجة تحسن سمعتها منذ عام 2018 حتي الآن.