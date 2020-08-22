ضبط 1349قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها 6 أطنان لحوم فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسؤول عن مصنع دون ترخيص لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة وبحوزته (6 أطنان مصنعات لحوم مفروم لحوم – دهون حيوانية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

وتمّ ضبط مالك مصنع دون ترخيص لتعبئة زيت الطعام بدائرة قسم شرطة سوهاج أول (بمحافظة سوهاج) وبحوزته (3 طن زيت طعام ، مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزان ودون مستندات مجهولة المصدر – 900 كيلوجرام زيت طعام معبأة منتج نهائى مغشوش ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

كذلك جرى ضبط المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة مينا البصل (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (6.320 طن نعناع مجفف) معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على شوائب وأتربة ذات الأثر البالغ على الصحة العامة، تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

وضبط أيضًا المدير المسؤول عن مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنصورة ثاني بمحافظة الدقهلية وبحوزته (21600 عبوة عصائر) بون بيانات أو مستندات، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وجرى ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة المعسل بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة وبحوزته (20 طن معسل تحت التجهيز – 6.910 طن عسل أسود – تبغ خام) مستلزمات إنتاج دون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنشأة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.

كما ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لتصرفه في (34.150 طن دقيق بلدي استخراج 82%) من خلال بيعه بالسوق السوداء والإستيلاء على أموال الدعم لحسابه الشخصي، قدرت المضبوطات بمبلغ مالي قدره 18.6117 جنيه دون إنتاج فعلي للخبز.

وتمّ ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ لحجبه 2490 عبوة سجائر عن التداول لرفع أسعارها.