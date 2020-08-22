قبل القمة 120 .. أحمد عز ينحي انتمائه للزمالك لدعم نجم الأهلي في مرضه

قبل 24 ساعة من موعد القمة المرتقبة رقم 120 بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام، قدم النجم أحمد عز دعماً معنوياً لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، عقب انتهاء عرض مسرحية "علاء الدين"، أمس، التي حضرها الأخير رغم إصابته بمرض نادر في الأعصاب يؤثر في حركته بشكل كبير.

وبهذه اللفتة الإنسانية، نحى عز انتماءه لنادي الزمالك لصالح الروح الرياضية، التي كانت حاضرة علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، بعد توجيه بطل المسرحية التحية لنجم الأهلي، قائلاً: فيه شخصية هنا كلنا والله دون استثناء بندعيله يرجع أقوى من الأول، ويرجع يمتعنا تاني أحسن من الأول، وكلنا عندنا يقين في كرم ربنا إن ده هيحصل قريب، النجم اللي متعنا واللي لسه هيمتعنا مؤمن زكريا".

ونزل "عز"، من المسرح لمعاونة "زكريا"، على الصعود، إلا أن الأخير انفجر في البكاء عقب هتاف الجمهور له، قائلاً: "أهو أهو أهو.. الحراق أهو".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج.