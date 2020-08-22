أحمد عز يدعم لطفي لبيب ومؤمن زكريا في محنتهما الصحية

لم يمر أسبوع على اللفتة الإنسانية للنجم أحمد عز، بحق الفنان الكبير لطفي لبيب عقب انتهاء عرض مسرحية "علاء الدين"، الجمعة الماضية، على مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر، حتى تكررت الواقعة من جديد مع مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أمس، والمصاب بمرض نادر في الأعصاب يستلزم علاجه خارج مصر.

ولم يفوت "عز"، فرصة حضور "زكريا"، للشد من أزره في محنته الصحية، ومحاولة رفع روحه المعنوية في ظل حضور الجمهور، الذي يفتقده اللاعب منذ ابتعاده عن الملاعب، حيث وجه التحية له عقب انتهاء عرض المسرحية، وقال: "فيه شخصية هنا كلنا والله دون استثناء بندعيله يرجع أقوي من الأول، ويرجع يمتعنا تاني أحسن من الأول، وكلنا عندنا يقين في كرم ربنا إن ده هيحصل قريب، النجم اللي متعنا واللي لسة هيمتعنا مؤمن زكريا".

ونزل "عز"، من المسرح لمعاونة "زكريا"، على الصعود، إلا أن الأخير انفجر في البكاء عقب هتاف الجمهور له قائلاً: "أهو أهو أهو.. الحراق أهو".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج، فيما أصيب الفنان لطفي لبيب بجلطة في المخ أثرت علي حركة قدمه ويده اليسري.