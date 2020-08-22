ضبط 3 عاطلين بـ6 كليو بانجو وحشيش في المرج والدقهلية

أكّدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر – لهما معلومات جنائية) بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من منطقة الزراعات بدائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية آلية، و6 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلوجرامات).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وأكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، إتجار (عاطل – مقيم بدائرة القسم) في المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلوجرام– طبنجة صوت - مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.