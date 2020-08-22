الوطنية للانتخابات: لن يتم فتح تسجيل المصريين بالخارج في إعادة "الشيوخ"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنَّه لن يتمّ فتح باب التسجيل مرة أخرى للمصريين بالخارج، خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو، هم من يحق لهم التصويت خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.

وقالت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، إنَّ قرار الهيئة بفتح باب التسجيل للمصريين بالخارج عبر البريد يكون لمرة واحدة فقط، وأنَّه لن يتمّ فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل مرة أخرى.