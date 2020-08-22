محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل الباعة الجائلين للهناجر

تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من أحياء وشوارع غرب مدينة كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، نائب رئيس المركز والمدينة.

ووجه المحافظ بإزالة الإشغالات، مؤكداً أنه وجه باستغلال هناجر غرب مدينة كفر الشيخ على طريق روينة، المعدة لتسكين الباعة الجائلين بها، وتخصيص هنجر لباعة الأسماك لتلك الباكيات بالهناجر وإعادة تطويرها لتليق بالباعة والمواطنين، وتطهيرها وتعقيمها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بسرعة تمهيد الطرق، وإعادة تطوير منطقة غرب مدينة كفر الشيخ وإزالة الإشغالات، مؤكداً أنه تفقد مجموعة الهناجر غرب المدينة ، وأمر بإعادة تأهيلها، واستغلالها وتوجيه الباعة الجائلين لها، بدلاً من تواجدهم بالشوارع.

وفي السياق نفسه، تستمر حملات رفع وإزالة التعديات والإشغالات بمدينة كفر الشيخ، حيث جرى رفع وإزالة الإشغالات بشوارع (الجمهورية، والخلفاء الراشدين، والدستور، وعبد الهادي راضي، والبلدية، والجيش، وشارع النبوي المهندس).

وجرى مصادرة جميع أنواع الإشغالات، بالإضافة إلى إيداعها مخازن الوحدة المحلية بكفر الشيخ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين.