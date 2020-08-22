وظائف شاغرة في البنك المصري الخليجي لخريجي تجارة وما يعادلها

أعلن البنك المصري الخليجي، عبر الموقع الرسمي الخاص به عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروع البنك في مصر، لخريجي كليات التجارة والأقسام المماثلة لنفس التخصص، على أن يكون التقديم للوظائف متاحًا حتى إزالة إعلان الوظائف من الموقع.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها كالتالي:

الوظائف المتاحة في منصب الصراف العام، وللقبول في الوظائف يجب مراعاة الشروط التالية:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي التخصصات التالية:

1- الحاصلون على بكالوريوس تجارة وما يعادلها من شهادات.

2- أن يكون التقدير العام الخاص به "جيد" ولا يقل عن ذلك.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية في التحدث والكتابة.

وللتقدم للوظائف المتاحة يجب إرسال السيرة الذاتية وتكون حديثة للبريد الإلكتروني Recruitment@eg.bank.com، مع مراعاة كتابة كود الوظائف "002" في خانة الموضوع.