نادي القضاة يطلق المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع على الإنترنت

أعلن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، تأسيس وإطلاق موقع المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن إطلاق موقع المجلة يأتي انطلاقًا من دور نادي القضاة التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية؛ بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج؛ موضحًا أن مجلس الإدارة عمل على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع كل الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية.

وأضاف، في بيان له، أنه بفضل جهود متواصلة ومستمرة على مدار أكثر من عامين تم إبرام بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات "القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية، وكذلك كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا".

ونفاذًا لهذا البروتوكول الهام تم تأسيس مجلة علمية قانونية محكمة إلكترونية باسم المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

كما تم إنشاء موقع إلكتروني حديث وتم إطلاقه على محركات البحث في الإنترنت في شهر يونيو 2020.

ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط الآتي : https://ijdjl.journals.ekb.eg/

وتهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقًا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر، وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والدولية، ويترأس مجلس إدارة المجلة رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بصفته.