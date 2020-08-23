9 معلومات عن أسقفية الخدمات: 58 عاما على الذراع التنموية للكنيسة

تعد أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، الذراع الخدمية والتنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي تلعب دورا رائدا في الخدمات المقدمة للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة في جميع أنحاء الجمهورية، منذ 58 عاما.

وتقوم رؤية الأسقفية على إقامة "مجتمع قادر على استثمار إمكاناته، يقبل التنوع ويحترم الاختلاف، متمتعا بالكرامة الإنسانية"، وذلك انطلاقا من رسالة الأسقفية وهي: "إيقاظ الوعي الاجتماعي لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض، والتأكيد على القيم الإنسانية، وتعزيز الهوية المصرية، وقيادة التغيير من خلال مشاركة جماعية".

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن تلك الأسقفية:

- تأسست الأسقفية في 30 سبتمبر 1962م.

- تم رسامة الأنبا صموئيل كأول أسقف لأسقفية الخدمات وهو الذي تم اغتياله في أحداث المنصة مع الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981م.

- تم تكليف الأنبا أثناسيوس بقيادة الأسقفية في فترة عزل البابا شنودة الثالث في دير الأنبا بيشوي من 1981م إلى 1985م.

- في الثاني من يونيو 1985م تم تكليف الأنبا سيرابيون بقيادة الأسقفية الذي قام بوضع الكثير من الأنظمة وتعيين خدام من ذوي المهارات، وقام بالخدمة على قدم المساواة في كافة المجالات المسكونية والاجتماعية وخدمات تنمية المجتمع.

- في أوائل عام 1996م تولى الأنبا يوأنس زمام الأمور وشدد على أهمية العمل الخيري وبالتالي ابتكر نهجا جديدا للتنمية المجتمعية المتكاملة.

- في يوليو 2015م تم تكليف الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية وأعطى اهتماما خاصا لتطوير وتنمية المجتمعات وبدأ تحديث اللوائح الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية.

- تم تأسيس مجلس استشاري للأسقفية وبدأ مرحلة جديدة نحو إعادة هيكلة الأسقفية كمظمة ذات طابع ديني تخدم المجتمعات المصرية الأكثر احتياجا.

- في محاولة لتعزيز الكفاءات، قامت الأسقفية بالاستعانة بفريق من المهنيين المحترفين (لجنة استشارية) لتقديم الدعم والارشاد الإداري والبرامجي، بالإضافة إلى ذلك تم تعيين مدير تنفيذي من ذوي الخبرة لقيادة فريق العمل والتعاون مع الأنبا يوليوس، في إدارة شئون الأسقفية.

- اللجنة الاستشارية هدفها تقديم المشورة لقادة الأسقفية بشأن المسائل البرامجية أو الإدارية وتضم اللجنة التطوعية من الدرجة الأولى خبراء مصريين في مجالات تطوير البرامج والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة والموارد البشرية والإدارة المالية.