برامج جديدة تنتظر تسجيل الرغبات بالجامعات الأهلية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، فتح باب التسجيل الإلكتروني وتسجيل الرغبات، واختيار البرامج والكليات بالجامعات الأهلية الجديدة الثلاثة "الجلالة والعلمين والملك سلمان" لطلاب الثانوية العامة المصرية، بالإضافة إلى تاحة المصروفات الدراسية.

ووفق استراتيجية انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرروة السعي نحو إيجاد تخصصات ذكية وتتماشى مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تهدف لإخراج كوادر متميزة من الخريجين تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، مؤهلة لوظائف المستقبل.

وتستعرض "الوطن"، أبرز البرامج الجديدة التي أتاحتها وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة 2020، للالتحاق بها:

- برنامج "هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية"

- برنامج تكنولوجيا الأغذية.

- برنامج تكنولوجيا الألبان.

- برنامج تكنولوجيا الإنسان.

- برنامج "إدراة اللوجستيات سلاسل والإمداد".

- برنامج الإنتاج الإعلاني.

- برنامج الإنتاج الإخباري.

- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

ـ مجال السياحة والضيافة.

- برنامج إدارة الترفيه والسياحة.

- برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة.

- برنامج تصيم الجرافيك وبناء الماركة.

- برنامج الرسوم المتحركة.

- برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.

ـ مجال الزراعات الصحراوية.

- "التصميم البيئي برنامج تصميم الأثاث".