التعليم العالي: الإعلان عن مصروفات الجامعات الأهلية للطلاب العرب قريبا

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الإعلان قريبا عن المصروفات الدراسية للطلبة غير المصريين من العرب والأجانب، بالجامعات الأهلية الجديدة المقرر بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2020 "الملك سلمان والجلالة والعلمين".

وأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، المصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية الثلاثة والمقرر أن تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2020ـ 2021.

وحددت الوزارة مجال الطب بـ 150 آلاف جنيه ومجال طب الأسنان بـ 97 ألفا ومجال الصيدلة بـ 85 ألفا، والعلاج الطبيعي بـ 63 ألفا والهندسة بـ 69 ألف جنيه.