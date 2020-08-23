"الكهرباء" توضح إجراءات تركيب عداد جديد بدلا من التالف: يستغرق 3 أيام
كتب:
سلامة عامر
08:59 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
تركيب عدادات كهرباء "ارشيف"
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند طلبة لتركيب عداد جديد بدلا من العداد التالف بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي
- بطاقة الرقم القومي
- طلب من المنتفع أو مذكرة من "القارئ/ المحصل" والتأكيد بتقرير المعاينة الفنية
- بيانات الحساب- قيام المشترك باستيفاء الطلب
- سداد الرسوم المقررة والمديونية المستحقة إن وجدت
-رفع العداد التالف وتركيب عداد جديد وإعداد التسوية النهائية
- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك
- تستغرق تركيب الخدمة 3 أيام من تاريخ سداد الرسوم
- الرسوم المطلوبة: ثمن العداد إضافة إلى حوالي 30% من ثمن العداد كمصاريف إدارية وأجور ونقل وتخزين وتركيب بخلاف قيمة الضرائب المقررة.