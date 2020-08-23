"الكهرباء" توضح إجراءات تركيب عداد جديد بدلا من التالف: يستغرق 3 أيام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند طلبة لتركيب عداد جديد بدلا من العداد التالف بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي

- بطاقة الرقم القومي

- طلب من المنتفع أو مذكرة من "القارئ/ المحصل" والتأكيد بتقرير المعاينة الفنية

- بيانات الحساب- قيام المشترك باستيفاء الطلب

- سداد الرسوم المقررة والمديونية المستحقة إن وجدت

-رفع العداد التالف وتركيب عداد جديد وإعداد التسوية النهائية

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك

- تستغرق تركيب الخدمة 3 أيام من تاريخ سداد الرسوم

- الرسوم المطلوبة: ثمن العداد إضافة إلى حوالي 30% من ثمن العداد كمصاريف إدارية وأجور ونقل وتخزين وتركيب بخلاف قيمة الضرائب المقررة.