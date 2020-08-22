تعرف على طبيعة مرض المواطن المصاب بالسمنة بعد استجابة الرئيس لعلاجه

بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقصة المواطن سمير محمود، المصاب بسمنة مفرطة، وصدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة، ونقله مساء أمس من المحلة الكبرى لعلاجه بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة، بعدما نشرت "الوطن" قصته على صدر صفحاتها، يظل التساؤل هل السمنة المفرطة مرض وكيف يستطيع الإنسان تقييم جسده ومعرفة إذا كان يعاني من سمنة أو سمنة مفرطة.

الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية، تقول لـ "الوطن" إن منظمة الصحة العالمية أقرت بأن السمنة مرض مزمن مثل الضغط والسكر، ونحسب موضع السمنة في الجسم من خلال مؤشر كتلة الجسم "DMI" ويتم حسابه من خلال وضع الوزن على الطول المكعب ويضرب في نفسه، بمعنى "أنا طولي 70 ووزني 170 يبقى هنحط الـ 70 على 1.7 ونضربها في 1.7 والناتج الذي يظهر إذا كان من 18 ونص لـ 25 يكون الوزن الطبيعي، وإذا كان من 25 إلى 30 يصنف وزن زائد، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم من 30 إلى 35 يتم تصنيفها سمنة مرحلة أولى ومن 35 إلى أربعين سمنة مرحلة ثانية أما إذا كان مؤشر كتلة الجسم فوق الـ40 يتم تصنيفها سمنة مفرطة".

"نوح" أضافت أن السمنة أصبحت مرضا مزمنا لما يترتب عليها من مشاكل صحية وأمراض مثل الضغط والسكر من المرحلة الثانية ويمكن أن تكون عامل مساعد للإصابة بالسرطان بالإضافة إلى حدوث لخبطة في الهرمونات وتؤدي إلى وجود مشاكل في الخصوبة عند الرجل والمرأة، بالإضافة إلى ارتفاع في دهون الدم وبالتالي مسببا أساسيا لأمراض القلب.

ونصحت استشاري التغذية بمجموعة من النصائح حتى لا يصل الأشخاص إلى مستوى السمنة المفرطة ووضعتها في النقاط التالية:

1- لابد من تغيير نظام الحياة للأفراد وممارسة رياضة بمعدل 30 دقيقة في اليوم.

2- شرب المياه من 8 إلى 10 أكواب يوميا.

3- تناول من 4 إلى 5 وجبات يوميا بما يوازي 3 وجبات رئيسية ووجبات حفيفة بينها.

4- تجنب الوجبات الجاهزة والسريعة والأكل خارج المنزل.

5- مضغ الأكل جيدا بحيث لا يقل تناول الوجبة عن 20 دقيقة.

6- الإقلاع عن التدخين.

7- تناول وجبات غذائية متكاملة من الدهون والنشويات الصحية والبروتينات والخضروات.