زوجة المواطن المصاب بالسمنة: الاستجابة فورية والإسعاف أمام المنزل

قالت آية مصطفى زوجة محمود سمير، المصاب بالسمنة المفرطة، إن زوجها كان طبيعيًا، لكنه أصيب بالسمنة، ولم يعد قادرًا على الحركة، كما أصيبت قدمه بجلطات في قدميه.

وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج التاسعة، عبر القناة الأولى: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه لبى ندائنا، وسيارة الإسعاف أمام منزلنا وستنقل زوجي".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بعلاج المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة ويتجاوز وزنه 275 كيلو جراما، على نفقة الدولة، في استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم الجمعة.