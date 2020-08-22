خطوات تسجيل الرغبات إلكترونيا لطلاب المرحلة الأولى

انطلقت اليوم السبت، أعمال المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفًا و855 طالبًا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبًا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.

وترصد "الوطن" خطوات تسجيل الرغبات خطوة بخطوة، وفقًا لما حدده الموقع الإلكتروني من إرشادات للطلاب عند استخدام موقع التنسيق لتسجيل الرغبات، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تسجيل الرغبات

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب.

- يجب التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

- تُعرض على الشاشة قائمة رغباتك، ويُسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق، وبعد التسجيل إلكترونيًا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

- في حالة رغبتك في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تبدأ معامل التنسيق بالجامعات الحكومية في استقبال الطلاب الراغبين لتسجيل الرغبات بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الـ3 عصرًا، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الجميع من الإصابة بكوفيد 19، كورونا المستجد.