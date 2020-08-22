إقبال كثيف بجامعة عين شمس في أول أيام التنسيق للمرحلة الأولى

شهدت معامل التسجيل الإلكتروني "الحاسب الآلي" بكلية الآداب جامعة عين شمس، في أولى أيام تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020، إقبالاً كثيفاً منذ فتح المعامل في الكليات الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الـ3 عصراً.

وقال السيد عطا، المشرف علي قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن إجمالي عدد المسجيلن لرغبات المرحلة الأولى بلغ 16 ألف طالب حتى الآن، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكاوى بشأن أعمال التنسيق.

وانطلقت، اليوم، أعمال التسجيل لـ"رغبات المرحلة الأولى"، لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألف و855 طالباً و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألف و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألف و685 طالبا.