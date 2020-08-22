مرور جنوب سيناء: إصلاح التحويلات وإزالة السواتر الرملية بالطريق الدولي

أكد العقيد أحمد فتحي عبد العال، مدير إدارة المرور بجنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من إصلاح جميع التحويلات المرورية بالطريق الدولي الجديد، وإزالة جميع السواتر الرملية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقال مدير إدارة المرور بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه برصد جميع الإشارات المرورية في كافة الطرق الدولية والرئيسة داخل المدن، لإجراء الصيانة لها، ووضع علامات وإشارات مرورية وإرشادية في المناطق الخطرة، وعمل تمكين وسيطرة على جميع الطرق للحد من الحوادث.

وأضاف أنه جار وضع علامات فسفورية على طول الطريق الدولي، مع تدبيش 12 نقطة ارتكاز حفاظًا على الطرق.