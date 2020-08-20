التموين: ننتج نحو 270 مليون رغيف مدعم يوميًا

تواصل مديريات التموين بالمحافظات والإدارت التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن متابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز لليوم الثالث على التوالي.

وأكد مديرو المديريات أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم بالمرور الميداني على المخابز لمتابعة سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسة قروش، والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان. وأشار مديري المديريات إلى أن هدف الحملات أيضا هو تذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

يذكر أن المخابز البلدية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز تنتج يوميًا ما يقرب من 250-270 مليون رغيف في اليوم.

مع المحافظة على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهي "5 قروش على بطاقة التموين" وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من "50 قرشًا"، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميًا.