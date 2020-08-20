فيديو.. التموين: الإقبال على الشراء سبب مد الأوكازيون الصيفي لشهر آخر

علق أحمد أبوالفضل مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، على قرار وزارة التموين بمد الأوكازيون الصيفي لمدة شهر، قائلا إنه يوجد تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وهناك غرفة عمليات وتواصل دائم، ونظرا لزيادة عدد المحال التي تطلب الاشتراك في الأوكازيون تم مد الأوكازيون حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020.

وأضاف أبوالفضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه تم المد بالنسبة للأوكازيون بناء على تزايد الطلب على الشراء من جانب المواطنين والإقبال من التجار على الاشتراك في الأوكازيون، مشددا على وجود حملات مكثفة على المحال بجميع المحافظات للتأكد من جدية الأوكازيون وأن الأسعار المعروضة هي الأسعار الخاصة بالأوكازيون وليست أسعار وخصومات وهمية.

وتابع أبوالفضل أن الوزارة تلقت بعض الشكاوى الخاصة بالمغالاة وتم التأكد منها وهناك شكاوى كيدية وهناك شكاوى حقيقية، مشددا على أن الشكاوى يتم التحقق منها في نفس اليوم، حيث يتم توجيه أقرب حملة من الحملات المتواجدة على الأرض للمحل الذي جاءت منه الشكوى للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشرح أبو الفضل شروط انضمام التجار للأكازيون، موضحا أن الشرط الأول لأي تاجر للانضمام للأوكازيون أن يكون التاجر في القطاع الرسمي للاقتصاد الرسمي لمصر بمعنى أن يكون لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية وهو الشرط الأول لضمان تأدية التاجر كل ماعليه من واجبات والتمتع بكل الحقوق.

وأشار أبوالفضل إلى أن التجار المشاركين في الأوكازيون تدعمهم الوزارة فنيا ومعلوماتيا، ويتم حل أي مشكلة يتم حلها، مؤكدا على أن الأوكازيون في المحافظات وكل المديريات وغير مقتصر على مكان بعينه.