إندونيسيا تسجل 2090 إصابة و94 وفاة جديدة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، تسجيل 2090 إصابة و94 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإندونيسية، في بيان، اليوم، إنَّ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكورونا المستجد على مستوى البلاد ارتفع إلى 151 ألفًا و498 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و594 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 105 آلاف و198 شخصًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية، أنَّه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 588 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 32 ألفًا و855 إصابة.