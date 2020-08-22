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النمسا تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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(أ.ش.أ)
02:25 م | السبت 22 أغسطس 2020
النمسا تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

النمسا تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

 أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 300 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، اليوم، إنَّ إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 25062 حالة وقد تعافى 21406 حالات، بينما توفيت 732 حالة.

وأشارت وزارة الصحة النمساوية إلى وجود 116 حالة للعلاج في المستشفيات منها 22 حالة بالعناية المركزة، موضحة أنَّ أعلى الإصابات اليومية الجديدة تمّ تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 141 حالة، يليها تيرول 47 حالة، ثم النمسا العليا 35 حالة، والنمسا السفلى 23 حالة.

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