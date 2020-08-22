"تعليم الدقهلية": امتحان الدور الثاني للثانوية العامة دون شكاوى

ذكرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن 576 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا اليوم الامتحان في مادة (اللغة العربية) دور ثان، لافتًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو تأخر وصول كراسات الأسئلة.

وبحسب بيان لمديرية التربية والتعليم، فقد أدى الطلاب الامتحان في 17 لجنة، ولجنة بسجن جمصة وغاب عن حضور الامتحان 28 طالبًا.

ويؤدي، غدًا الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب.