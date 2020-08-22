اليوم.. معامل الجامعات تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات

تبدأ الجامعات الحكومية، التاسعة صباح اليوم، في استقبال طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020ـ2021، بمعامل التنسيق الإلكتروني بالكليات، وسط تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الطلاب وذويهم من الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للرغبات للمرحلة الأولى مساء أمس الجمعة "تجريبياً"، على أن يبدأ العمل الفعلي، اليوم، لافتاُ إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة من إغلاقها.

وأكد "عطا"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم التنسيق مع الجامعات المختلفة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لدخول الطلاب منعاً لتفشي كروونا المستجد، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، سيفتح أبوابه أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .

وتنطلق، اليوم، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.