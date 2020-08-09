خطوات الشراء بالتقسيط من مبادرة "ما يغلاش عليك" من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة بـ3% على التقسيط من خلال بطاقات الائتمان، بمناسبة إطلاق مبادرة مايغلاش عليك ، لتحفيز الاستهلاك، ودعم المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، والتي تعرض عددا كبيرا من المنتجات، ما بين أجهزة كهربائية، وأدوات مطبخ، وأثاث.

وتستعرض "الوطن" كيفية التقسيط من البنك الأهلي ببطاقات الائتمان، والاستمتاع بقائدة أقل بـ3%.

الفائدة على التقسيط ببطاقات الائتمان

سيحصل العملاء من يقومون بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي على تخفيض في أسعار الفائدة خلال أول 3 شهور من بدء إطلاق مبادرة ما يغلاش عليك.

وستتراجع الفائدة على بطاقات الائتمان من 19% إلى 16% متناقصة

التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان

يمكن للعملاء التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا، وبحد أدني للحركة 500 جنيه.

تعتمد المحلات التجارية في تقسيط منتجاتها على البطاقات الائتمانية والعروض التي تقدمها البنوك، فالبنك الأهلي يقدم خدمة التقسيط لشراء المنتجات إذا تخطت قيمتها مبلغ معين.

وستنتاول فيما يلي كيف يمكن تقسيط كحك العيد بالتليفون من البنك الأهلي..

التقسيط من البنك الأهلي

هذه الخدمة متوفرة للعملاء الحاليين والجدد من حاملي البطاقات الائتمانية الأصلية أو الإضافية، ويمكن استخدامها داخل جميع المتاجر في مصر وخارجها، دون الحاجة للتعاقد مع التاجر، ويمكن تفعيل الخدمة من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623، بعد إجراء المشتريات التي تمت من أول الشهر وحتى نهايته، ويطالب بتقسيطها، بشرط ألا يقل قيمة المنتج عن 500 جنيه.

مزايا الخدمة

التمتع بفترة سماح كاملة إضافة الى فترة التقسيط المراد تقسيطها.

عند طلب إجراء تقسيط لحركة المشتريات يتمتع العميل بعدم المطالبة بسداد إجمالي مبلغ حركة المشتريات أو الحد الأدنى لها خلال فترة السماح، لكن سيتم سداد أقساط ثابتة حسب الفترة التي يرغب بها العميل ابتداء من الشهر الثالث.

يستطيع العميل الشراء من أي تاجر داخل مصر أو خارج مصر دون شرط التعاقد مع التاجر، وبالتالي إذا كانت هناك عروض خصومات مقدمة من تجار غير متعاقدين مع البنك، يمكن للعميل الاستفادة من الخصومات ثم طلب تقسيط حركات الشراء.