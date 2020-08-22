15 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات للالتحاق بـ"تربية رياضية" العريش

تجري اللجنة المنتدبة من كلية التربية الرياضية جامعة العريش، اليوم السبت، اختبارات القدرات، للالتحاق بكلية التربية الرياضية في الاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لإجراء اختبارات القدرات على مستوي المحافظة حتى اليوم 15 طالبًا بينهم 5 طالبات و 10 طلاب، ومازالت تستأنف اللجنة عملها لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح مدير مديرية الشباب، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حريص على التواصل مع جامعة العريش كل عام لإجراء الاختبارات على أرض جنوب سيناء، تسهيلًا على الطلاب وتخفيف أعباء السفر خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المديرية، أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا قبل بدء الاختبارات، من خلال قياس درجة حرارة جميع أعضاء اللجنة المختصة، والطلاب والطالبات الذين يؤدون الاختبارات.

وأوضح أن المستندات المطلوبة من الطلاب لإجراء الاختبارات هي صورتين من إيصال التسجيل المطبوعة من على صفحة كلية التربية الرياضية، وصورة المؤهل، وصورة بطاقة الرقم القومي و الأصل، وصورة رقم الجلوس و الأصل، وصورتين شخصية. ورسم دخول الاختبارات ٤٥٠ جنيهًا، وشهادة تفوق رياضي إن وجد.