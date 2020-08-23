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تعليم جنوب سيناء: لم نرصد مخالفات في امتحانات الثانوية "الدور الثاني"

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حماده الشوادفي
04:59 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

أدى 10 طلاب في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، دون شكاوى.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قبل بدء الامتحانات، وبعد الانتهاء منه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى من أسئلة الامتحانات، ولم يجرِ رصد أي تجاوزات داخل اللجان، حيث أدى امتحان اللغة العربية اليوم  10 طلاب فقط ، بواقع 4 طلاب بلجنة مدرسة أبورديس الثانوية المشتركة، وطالب بلجنة مدرسة السادات الثانية برأس سدر، و5 طلاب بلجنة مدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني 111طالبًا وطالبة في جميع المواد الدراسية ، موزعين على 6 لجان بجميع الإدارات التعليمية.

 

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