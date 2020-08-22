طقس الأحد مائل للحرارة نهارا.. والعظمى في القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وكثافة في الشبورة المائية صباحًا، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلاً يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد فيما يكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 24

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 25

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 18

نويبع 36 28

طابا 34 26

كاترين 32 18

الطور 33 27

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 22

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 26