الطقس اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غد الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وتكوت الرياح معتدلة، وتظهر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

الطقس في مصر

بينما يسود طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، بينما تنشط الرياح أحيانا على السواحل الشرقية، ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترتفع درجات الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ليكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا، بينما يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد وتكون الرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في عمان

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن يسود طقس غائم على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الأمطار، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل أو الصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر العرب.

الطقس في الكويت

وأعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في الكويت عن حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا والرياح تكون شمالية غربية، خفيفة، إلى معتدلة السرعة وتنشط على فترات، ويكون ليلا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة.