الطقس اليوم السبت 22-8-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف خبراء الطقس أنّه تنتشر الشبورة المائية، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية، فيما يكون الطقس حارا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلا للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق جنوبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصروبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح نشطة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا شبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس حار ورطب نسبيًا نهارًا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، فيما يسود طقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيًا ليلًا، خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.