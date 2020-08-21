الطقس اليوم الجمعة 21-8-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتوجد شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلا يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، ليلا.