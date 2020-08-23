حظك اليوم الأحد 23-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج من برج لآخر وفق عالم الفلك، ويحرص عدد كبير على متابعة حظ البرج الخاص بهم يوميًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تقترب ممن تحب وقد تكتشف أمورا خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اشتباكات محتملة في محيطك وقد تحمل هموما متعلقة بمسألة مالية أو مهنية، فقط تحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قاوم ميلك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية واجتماعية ممتعة ويعدك بتبادل المشاعر والأفكار، فقط لا تتخطَّ الحدود.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العائلة.. لا تصر اليوم على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تجد نفسك مشتتا واليوم يجب أن ترتب أفكارك وأعمالك، وتأنّ ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للانعزال قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم أنت قادر على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب.. تؤثر فيهم أو تقنعهم وتغير اتجاههم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتعلم كيف تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأقارب وشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تخطط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.